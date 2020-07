• Buzaul, pe locul II pe țara la agresiuni sexuale in acest an Trei din patru cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate in instanțele romanești ca fapte consimțite. Cand un minor cu varsta sub 15 ani este abuzat sexual in Romania, șansele ca o instanța de judecata naționala sa incadreze ca viol infracțiunea […] Articolul Un barbat de 38 de ani care a intreținut relații sexuale cu o copila de 14 ani, trimis de instanța sa-și spele pacatul la ,,matura” apare prima data in Opinia Buzau .