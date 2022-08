Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului Rutier au emis, luni, 15 august, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele soferului de 35 de ani, din comuna Corni, care a produs accidentul rutier de duminica in urma caruia o fetita de 12 ani si-a pierdut viata, scrie Agerpres , care preia informații furnizate…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier au emis, luni, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele soferului de 35 de ani, din comuna Corni, care a produs accidentul rutier de duminica in urma caruia o fetita de 12 ani si-a pierdut viata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un barbat, de 35 de ani, a fost retinut de politistii botoseneni dupa ce a lovit mortal cu masina o fata in varsta de 12 ani, care se deplasa pe aceeasi directie de mers, pe sensul opus de strada, paralel cu autoturismul, informeaza News.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a anuntat,…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut de politistii botosaneni dupa ce a lovit mortal cu masina o fata in varsta de 12 ani, care se deplasa pe aceeasi directie de mers, pe sensul opus de strada, paralel cu autoturismul. Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a anuntat, printr-un…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 34 de ani, banuit de talharie calificata. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In fapt, in data de 10 august 2022, in jurul…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de doi tineri, in varsta de 16 și 17 ani, banuiți de talharie calificata in orașul Sannicolau Mare. Banuiții au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, in data de 7 august, in jurul orei…

- Un tanar de 18 ani a ajuns in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva.Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 2 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 18 ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de arestare preventiva pe…