Un barbat de 33 de ani – primul refugiat ucrainean depistat pozitiv și tratat la Spitalul de Boli Infecțioase Iași Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au tratat primul pacient pozitiv la COVID-19 din randul refugiaților din Ucraina. Acesta a sunat la 112 dupa ce a prezentat mai multe simptome asociate infecției cu tulpina Omicron: durere in gat, ragușeala, oboseala fizica puternica. Inițial a vrut sa fie tratat in regim ambulatoriu, dar medicii l-au convins sa ramana internat fiindca a fost depistat cu hipertensiune arteriala și obezitate. „Acesta se afla in țara noastra de pe 1 martie. Prima zi a petrecut-o intr-un centru de adapost pentru refugiați, iar apoi a reușit sa gaseasca o locuința… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

