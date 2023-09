Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 septembrie ora 17:40, echipajul de politie aflat in serviciu a fost sesizat ca un barbat care a consumat bauturi alcoolice s-a urcat la volanul unui autoturism și a plecat spre municipiul Suceava. Avand in vedere sesizarea patrula s-a deplasat pe DJ 208 A spre municipiul Suceava ocazie…

- Un barbat de 68 de ani care conducea haotic in timpul nopții de vineri spre sambata dinspre localitatea Chinteni spre Cluj-Napoca a fost urmarit in trafic de polițiști pentru a fi oprit. Agenții au aflat ca acesta era beat.

- O femeie de 40 de ani din judetul Bacau si fiica sa de un an si jumatate au fost salvate, miercuri, de politisti, dupa ce concubinul acesteia a agresat-o si i-a luat masina si copila, plecand la locuinta sa, potrivit News.ro.

- Un barbat din Podu Turcului și-a agresat concubina din comuna Motoșeni, apoi i-a furat fetița de un an jumatate și mașina. Agresorul nu avea nici permis de conducere și consumase și bauturi alcoolice. Pe 9 august, polițiștii Secției 4 Poliție Podu Turcului au fost sesizați, prin 112, despre faptul ca…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a fost gasit mort, miercuri, in receptia unei baze sportive din Mamaia, iar pe trupul sau au fost descoperite urme de violenta. Politia a deschis o ancheta.

- Un barbat de 43 ani, anunțat in cautare de catre Inspectoratul de poliție Rișcani pentru delapidarea averii straine și condamnat la 8 ani privațiune de libertate, a fost reținut de ofițerii de investigații.

- Un barbat de 36 de ani a fost batut și legat cu un cearceaf in locuința sa din Pantelimon, județul Ilfov. Polițiștii au gasit agresorul in Capitala, fiind vorba de un barbat de 30 de ani, pe care victima il cunoscuse in urma cu doar doua zile.

- VIOLENȚA domestica in Alba Iulia: De ce și-a agresat un barbat soția și cum a fost pedepsit de polițiști VIOLENȚA domestica in Alba Iulia: De ce și-a agresat un barbat soția și cum a fost pedepsit de polițiști La data de 26 iunie 2023, in jurul orei 08.40, o femeie de 54 de ani, din municipiul Alba…