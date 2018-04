Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dupa-masa, un barbat de 30 de ani a fost injunghiat in zona inimii, cu un cutit, chiar sub privirile ingrozite ale baietelului sau de 9 ani. Agresorul este tocmai concubinul fostei sale sotii si a mamei baietelului. Barbatul este in stare critica.

- Un barbat de 30 de ani a ajuns, duminica dupa-amiaza, in stare grava, la Spitalul de Urgenta Bistrita-Nasaud, dupa ce a fost injunghiat cu un cutit, in zona inimii, de iubitul fostei sotii. Cei doi barbati s-au certat dupa ce barbatul de 30 de ani a aflat ca iubitul fostei sotii ii bate copilul.

- Barbatul de 30 de ani, tatal unui copil de 9 ani, a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgenta Bistrita-Nasaud, dupa ce a fost injunghiat, in Bistrita, in zona inimii de iubitul fostei sale sotii. Intre cei doi a izbucnit un conflict dupa ce tatal natural al copilului l-a adus pe acesta acasa,…

- Afaceristul Radu Holban, fost Talaba, a fost trimis in judecata de procurorii ieseni pentru o serie de agresiuni extrem de violente ce s-au petrecut in localul Bellaria din Iasi. Printre victimele sale s-au numarat si doua femei, una dintre ele insarcinata.

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.

- Un tanar din Gorj si-a injunghiat prietenul, apoi l-a filmat in agonie. Un tanar din Targu-Jiu, județul Gorj, a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat in zona inimii un prieten, alaturi de care bause, dupa care l-a filmat in agonie, imaginile fiind publicate pe o retea de socializare. Agresorul…

- Un barbat de 45 de ani din Capitala a fost injunghiat de un individ de 64 de ani, in urma unui conflict iscat intre cei doi in timp ce se aflau intr-un local din Chisinau. Potrivit oamenilor legii, agresorul fiind in stare de ebrietate a ieșit la terasa localului si i-a aplicat victimei mai multe lovituri…

- Tanarul injunghiat in plina strada, la Bumbesti-Jiu, si lasat sa zaca intr-o balta de sange, a ramas fara un picior, medicii fiind nevoiti sa-l amputeze, pentru a-l putea mentine in viata. Agresorul a primit mandat...