- Un barbat de 23 de ani, din comuna vasluiana Gherghești, s-a imbatat și a plecat cu motoreta. La un moment dat, a pierdut controlul vehiculului și a cazut intr-o rapa, unde a stat toata noaptea.

- Barbatul a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la Spitalul de Urgența din Bacau pentru ingrijri medicale. Nu se cunosc deocamdata circumstanțele in care s-a produs incidentul. Un barbat in varsta de 42 ani a cazut vineri, 9 septembrie, in casa liftului de la etajul patru al unui bloc…

- Accidentul aviatic s-a produs joi, 8 septembrie, pe Aerodromul Magura - Cisnadie. Victima din Serbia a fost transportata in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean Sibiu.

- La data de 07.09.2022, in jurul orei 10:50, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Ianova din județul Timiș, un barbat ar fi cazut de pe o antena radio. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 53 de ani,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din localitatea Barzava a murit, luni, dupa ce a cazut de pe o schela amplasata la o inaltime de aproximativ sapte metri, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita.

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost salvat de pompieri, dupa ce a alunecat de pe o scara și a cazut intr-un bazin fara apa cu adancime de peste 2 metri, in timp ce incerca sa-l curețe. Cazul a avut loc in seara zilei de 2 august intr-o gospodarie de pe strada Sitarului 9 din orașelul Codru al municipiului…

- Concertul artistului The Weeknd din Philadelphia, pe 14 iulie, s- a incheiat cu o drama. Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit show-ul, potrivit Variety.

- Un barbat in varsta de 47 de ani care a vrut sa faca selfie in zona barajului de la Siriu, pe DN 10 Buzau-Brasov s-a prabusit in gol zeci de metri, fiind salvat ulterior de pompieri. El a suferit multiple traumatisme si va fi transportat la SJU Buzau. La prima evaluare, are traumatisme minore, transmite…