Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca dragostea nu ține cont de varsta, iar acest lucru il afirma cu tarie și o tanara de 24 de ani din Starkville, Mississippi, care s-a casatorit cu un barbat de 85 de ani. Ba mai mult, aceasta intenționeaza sa faca fertilizare in vitro pentru ca el sa poata deveni tata pentru prima […] The…

- In localitatea Recanati, din provincia Macerata, a avut loc o nunta cu un farmec aparte. Maura Nardi și Emanuele Loati, cunoscuți anterior sub numele de Mauro și Adriana, și-au unit destinele in fața a aproximativ 70 de prieteni și membri ai familiei.Conform relatarilor din Corriere Adriatico , Maura…

- A trecut printr-un divorț, iar acum viitorul carierei sale este incert, in condițiile in care a primit o suspendare de patru ani in scandalul de dopaj ce a vizat-o, insa exista și vești bune pentru campioana. O celebra clarvazatoare din Romania susține ca Simona Halep se casatorește cu un barbat mult…

- Rafturile magazinelor nu duc lipsa de o gama variata, cu diferite arome, insa puțini ar banui cat de ușor este de facut in propria bucatarie. Afla, din randurile de mai jos, care este secretul celui mai gustos iaurt de casa. Vei fi surprins sa vezi cat de cremos și gustos va ieși. O gustare sanatoasa…

- Un cautator oficial de comori a facut o descoperire incredibila cu ajutorul unui detector de metale. A dezgropat ceva ce l-a facut sa anunțe imediat autoritațile. Care este comoara periculoasa ascunsa in pamant, in Romania. Ce a descoperit un barbat in judetul Harghita. Incredibil ce a gasit un cautator…

- Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman, a implinit 50 de ani și a avut o aniversare speciala. Ce s-a ales de celebrul dansator, dupa desparțirea de marea vedeta. Viața ei s-a schimba complet in ultimii ani, s-a casatorit și a reușit sa iși gaseasca fericirea. Cornel Pasat a ajuns la 50 de ani Cornel…

- Este fericire mare in familia Antena 1. Un personaj indragit de public a facut nunta! Tanara s-a casatorit in secret, surprinzandu-și admiratorii cu imagini de la marele eveniment. Nunta mare la Antena 1 A acceptat o provocare pe care puțini ar indrazni sa o traiasca, din dorința de a-și cunoaște sufletul…

- In urma cu doar cateva saptamani, fosta soție a lui Gabi Badalau se afișa pe Instagram cu un inel de logodna, ținandu-se de mana cu un barbat misterios. Dupa divorțul de tatal copiilor sai, iata ca vedeta este pregatita sa iși refaca viața cu un alt barbat! In exclusivitate pentru Playtech Știri, Claudia…