Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost arestata in Franța dupa ce, in urma cu cateva luni a furat, alaturi de o banda organizata, bijuterii de peste 10 milioane de euro dintr-un magazin de lux din mijlocul Parisului.Aceștia au acționat profesionist, intrand intr-un magazin renumit de ceasuri și bijuterii chiar in mijlocul…

- Un barbat care a spart mașinile ineuanilor și a furat din ele, a fost prins. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii orașului Ineu a fost identificat un barbat de 21 de ani, din Lipova, care, in perioada septembrie – octombrie a.c., ar fi sustras diferite ustensile electrice și suma de 1.000…

- A furat telefoane și ceasuri in valoare de peste 57.000 de lei, dintr-un magazin din Sebeș. Barbat din Gorj, prins de polițiști Un barbat de 32 de ani din județul Gorj, care a spart in noaptea de 12/13 septembrie un magazin din Sebeș, a fost identificat de polițiștii din municipiu. Acesta ar fi sustras…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost prins in trafic, la Constanta, la scurt timp dupa ce ar fi vandut unei persoane 50 de grame de cocaina, in schimbul a 15.000 de lei. Asupra lui au fost gasite si 32 de grame de cocaina, precum si 3.900 de euro si 1.800 de lei. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut dupa ce a escaladat o schela metalica și a intrat in apartamentul unei femei de unde a furat mai multe bijuterii, stilouri și obiecte de valoare, in valoare de 5.000 de euro.

- Autoritatile de pe aeroportul din Tiruchirapalli, sudul Indiei, au retinut un barbat care incerca sa introduca ilegal in tara 47 de pitoni din Malaezia, au informat marti mass-media din India si Malaezia, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

- Barbat din Arad, cercetat pentru furt, de catre polițiștii din Alba: Prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda motorina sustrasa din rezervorul camionului pe care lucreaza Barbat din Arad, cercetat pentru furt, de catre polițiștii din Alba: Prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda motorina…

- Un barbat a incercat sa iasa din țara cu mai multe bijuterii presupuse a fi din argint, toate nedeclarate organului vamal. Cazul a fost inregistrat in data de 16 iulie curent, in postul vamal Ceadir-Lunga 2, informeaza Serviciul Vamal.