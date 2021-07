Stiri pe aceeasi tema

- Politia kenyana a anuntat joi arestarea unui barbat de 20 de ani, prezentat drept "un vampir insetat de sange", care a recunoscut uciderea a peste zece copii in ultimii ani, relateaza AFP. Masten Milimo Wanjala, de 20 de ani, a fost arestat miercuri pentru uciderea a doi copii ale caror cadavre…

- Un tren cu zeci de copii si adolescenti la bord a cazut intr-un rau, in Austria. Cel putin zece persoane au fost ranite. Tragicul incident s-a petrecut chiar cu o zi inainte de inceputul vacantei scolare. Potrivit Crucii Rosii, mai mult de zece persoane au fost ranite usor in accidentul care a avut…

- Intr-o lume desacralizata ce tinde spre o noua era marxista, pe cand Ortodoxiei I se aduc tot fleul de acuze rupte din context si se da drept model d eprogres si civilizatie – Biserica Catolica, iata ce aflam: “Sute de schelete ale unor copii indigeni au fost descoperite miercuri in morminte nemarcate…

- Un nou atac terorist. Cel puțin 11 persoane au murit. Printre victime se numara trei copii si patru femei ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cel putin 11 persoane, inclusiv femei si copii, au murit dupa…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Fașia Gaza, tata a unei fetițe de 6 ani și a alteia de 12 ani, se filma in timp ce in Gaza avea loc un bombardament din partea forțelor militare israeliene. Palestinianul iși filma fetele jucandu-se, dupa care au inceput sa se auda bombardamentele din partea […]

- Cel puțin o victima a murit in urma unui atac care a avut loc asupra unei gradinițe din orașul Beiliu din China. Un barbat a intrat in unitate cu un cuțit și a inceput sa injunghie elevii și personalul didactic.

- Doi ani dupa introducerea primului vaccin impotriva malariei in cadrul unui program-pilot istoric in Malawi, Ghana si Kenya, aproximativ 650.000 de copii au fost imunizati, a anuntat OMS, pe masura ce progresele in lupta impotriva acestei boli au progresat, relateaza AFP.