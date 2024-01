Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 20 de ani a decedat si unul, in varsta de 41 de ani, a fost transportat la spital cu o fractura la picior dupa ce acoperisul unei case s-a prabusit peste ei, in localitatea Apos, unde cei doi, impreuna cu un alt barbat, incercau sa demoleze mansarda cladirii, a anuntat purtatorul de cuvant…

- Un barbat de 45 de ani a decedat si alte doua persoane, una fiind minora, au ajuns la spital, in aceasta dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a rasturnat in localitatea Ionesti, au anuntat autoritatile din Valcea. “In aceasta dimineata, in jurul orei 05,00, politistii din Dragasani au…

- Cel putin 13 persoane au murit, sambata, in Bahia Blanca, un oras din sud-vestul Argentinei, dupa ce acoperisul unui club sportiv s-a prabusit in timpul unei furtuni puternice, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.

- Duminica, 3 decembrie 2023, in jurul orei 09.00, la un imobil situat pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Blaj, s-a produs un incendiu, la acoperiș, in urma caruia tavanul imobilului s-a prabușit. Dupa lichidarea incendiului, de catre pompieri, intr-o camera a imobilului a fost gasit cadavrul proprietarului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad anunța ca pompierii Secției Barzava intervin, in aceste momente, la un accident produs intre un autoturism și un camion,... The post Accident mortal intre Lipova și Ususau. Un barbat a decedat, iar un altul, grav ranit, a fost preluat de elicopterul SMURD…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a murit si altul, in varsta de 21 de ani, a fost ranit in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme, luni dimineata, in municipiul Caracal, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.Accidentul a avut…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- In aceasta seara de 29 octombrie, un accident rutier mortal s a produs pe centura de la iesirea din comuna Dumbravita, spre AeroportIn urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112, din data de 29.10.2023, ora 18:30, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim ajutor in urma…