Stiri pe aceeasi tema

- Internat la spitalul din orașul Vienne, Isere, in urma cu 12 de zile, Marcel Meys, cel mai varstnic barbat din Franța, și-a dat ultima suflare in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a contractat Covid-19, informeaza Le Figaro și AFP, citate de Agerpres.Anunțul decesului barbatului nascut la 12 iulie…

