- Trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit, duminica, sub un copac, pe un teren de la marginea localitatii Dumbravita, langa Timisoara. Cadavrul nu prezinta urme de violenta. Politistii au deschis dosar penal in acest caz, stabilind ca este vorba despre un barbat dat disparut. Fii la…

- Un ofițer de investigații din cadrul Inspectoratului de Poliție Strașeni, de doar 23 de ani, a decedat, astazi, dupa ce ar fi incercat sa salveze un barbat, care a coborat intr-o fantana pentru a o curața. Din nefericire ambii au decedat, anunța Poliția R. Moldova, adresind condoleanțe familiei ofițerului,…

- Alerta in Timisoara. Un barbat in varsta de 49 de ani, care se afla in apartament la etajul 4, al unui bloc de pe strada Izlaz, la intersectie cu strada Eternitatii, amenința ca se va sinucide. Politia este la fata locului. Vom reveni cu detalii. Imagine: arhiva Articolul Un barbat ameninta ca se va…

- Alerta in Timisoara. Un barbat in varsta de 49 de ani, care se afla in apartament la etajul 4, al unui bloc de pe strada Izlaz, amenința ca se sinucide. Politia este la fata locului. Revenim cu detalii. Imagine: arhiva Articolul Un barbat ameninta ca se arunca de la etajul 4 al unui bloc din Timisoara…

- Cadavrul unui barbat de aproximativ 60 de ani a fost descoperit in Piața Unirii din Campia Turzii. Descoperirea macabra a fost facuta de trecatorii din zona care au alertat autoritațile. Totul s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Initial, trupul neinsufletit a fost observat duminica dupa-masa in albia raului Sieu, in zona localitatii Chintelnic, dar a fost recuperat de catre pompieri abia dupa aproximativ patru ore, din raul Somes."La data de 10 aprilie a.c., a fost sesizat prin 112, faptul ca, in raul Sieu, in zona localitatii…