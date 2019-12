Un bărbat cu paşaport românesc fals plănuia atentate teroriste la târguri de Crăciun în Europa Șeful celor trei teroriști era un tanar cecen de 24 de ani, aflat intr-o inchisoare din Austria. El urma sa fie ajutat sa evadeze de doi prieteni aflați in libertate. Impreuna, au pus la punct telefonic și un plan de acțiune in Piața Sfantul Ștefan din Viena, unde se ține Targul de Craciun. Teroriștii din libertate ii pregatisera șefului un pașaport fals romanesc. Discuțiile celor trei au fost interceptate de poliție, iar cei doi teroriști aflați in libertate au fost prinși, in timp ce șeful lor a fost mutat intr-o inechisoare de maxima siguranța. Toți erau afiliați gruparii ISIS și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

