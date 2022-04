Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 19 aprilie 2022, in jurul orei 14.00, polițiștii din Craciunelu de Jos au fost sesizați, de catre un barbat de 70 de ani, din comuna, cu privire a faptul ca, persoane necunoscute sustrag bunuri, din curtea casei sale parintești. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au depistat,…

- Cum și-a salvat un polițist din Alba Iulia colegul, cand un barbat a vrut sa il atace cu un cuțit. De la ce a pornit totul Un polițișt din Alba Iulia și-a salvat colegul cu care a intervenit la un apel la 112, cand a dezarmat un barbat inarmat cu un cuțit. Suparat ca cei doi polițiști nu il pot ajuta…

- Un barbat a fost in pericol sa se inece ieri dupa amiaza dupa ce a cazut in Lacul Morii din Bucuresti. A fost salvat la timp de trei politisti care nu au ezitat sa ii sara in ajutor. "Ionut, David si Nicusor Ei sunt politistii care, ieri dupa amiaza, au salvat o persoana de la inecldquo; se arata intr…

- Politistii din Galati au demarat o ancheta dupa un incendiu puternic care a cuprins doua autoturisme avand acelasi proprietar, iar in urma verificarilor s-a constatat ca focul a avut drept cauza probabila actiunea intentionata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat din judetul Sibiu este cercetat penal dupa ce a tarat un caine pe strada, iar pe puii acestuia ii bagase intr-o plasa, pusa apoi la tomberon. Cateaua si cei patru pui ai sai au fost verificati de un medic veterinar, iar apoi au fost adoptati de femeia care a sesizat autoritatile in acest caz.…

- Polițiștii din Florești au reținut un barbat care și-ar fi omorat amicul la beție. Totul s-a intamplat noaptea trecuta.Poliția a stabilit ca victima de 52 de ani ar fi consumat alcool cu un consatean de 43 de ani.

- Șoferul, in varsta de 34 de ani din Piatra Neamț, a intrat in noaptea de marti spre miercuri cu mașina intr-un stalp, moment in care autoturismul a luat foc. Barbatul a ramas blocat mașina, insa a fost salvat imediat de doi polițiști care se aflau in patrulare, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului…

- Ieri, 20 ianuarie 2022, polițiștii din Campeni au identificat un barbat, de 28 de ani, din comuna Arieșeni, ca persoana banuita de savarsirea unei infracțiuni de furt. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2021, ar fi patruns intr-un garaj care aparține…