Un bărbat cu hemoragie masivă, salvat în ultima clipă de Forțele pentru Operații Speciale Lucratori din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) au salvat viața unui om, in orașul Targu Mureș, cu o hemoragie masiva. ’’Un barbat cerea ajutor pe strada, se vedea ca este ranit, lasa o dara de sange in urma lui. Cand am ajuns la el am observat ca are o hemoragie masiva, am acționat rapid, i-am aplicat un garou folosindu-mi cureaua de la pantaloni. Și-a pierdut cunoștința, l-am așezat in poziția de siguranța și l-am spalat cu apa rece pe care am cerut-o de la persoanele din jur. Apoi am cerut o trusa de prim-ajutor și am bandajat rana, practic tot antebrațul care era sfașiat de-a… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

