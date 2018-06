Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, un barbat de 52 de ani si-a ucis mama de 76 de ani prin injunghiere. "Mama si fiul sau locuiau intr-un apartament din Drobeta Turnu Severin, acolo s-a si petrecut crima. Femeia nu era imobilizata, iar vecinii nu au…

- Un accident auto a scos la iveala o crima teribila. In Timisoara, un tanar s-a urcat la volan si s-a oprit cu masina intr-un stalp, pe care l-a pus la pamant. Ranit, dupa accident, le-a marturisit politistilor ca a vrut sa se sinucida. Isi omorase sotia cu mai multe lovituri de cutit.

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din capitala a fost reținut de catre oamenii legii pentru ca ar fi organizat o spelunca de droguri intr-un apartament din sectorul Rașcani. Anterior individul a fost cercetat penal pentru infracțiuni similare.

- Sambata, 5 mai, la Sighet, s-a gasit un cadavru intr-un apartament situat in Cartierul Unirii. Speriati de mirosul ce emana din apartament, vecinii au sesizat poliția care au descoperit trupul batranul A. Vasile, care avea in jur de 70 de ani și locuia singur in apartament. Polițiștii criminaliști…

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit astazi, 3 mai 2018, in jurul orei 23.00, pentru deblocarea ușii unui apartament situat pe strada Axente Sever din municipiu. S-a acționat cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit corpul neinsuflețit al unui barbat.…

- Un barbat a fost gasit decedat, joi seara, intr-un apartament din Aiud. Pentru acces in locuinta, au intervenit pompierii din oras. Potrivit ISU Alba, pompierii din Aiud au intervenit cu o autospeciala si o ambulanta SMURD. Locuinta se afla la etajul 3 al unui bloc de pe strada Axente Sever. Revenim…

- Vesti bune pentru Mihai Nesu. Fostul stelist a renuntat la scaunul cu rotile. Imaginea a fost postata pe pagina de Facebook dedicata lui.Citeste si: Premierul Dancila 'DA DIN CASA': Ce spune despre relatia cu Liviu Dragnea - 'Sunt un om dintr-o bucata. Aceste lucruri NU MERG...' Pe…

- Dupa ce a ieșit din starea de depresie, Roxana Dobrica s-a apucat de paraciclism, unde a devenit campioana. A reușit sa caștige turul Italiei, iar povestea ei este una cu adevarat incredibila!