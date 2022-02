Stiri pe aceeasi tema

- Moarte suspecta a unui copil de 6 ani in localitatea Bradeni din Sibiu. Baiatul a fost gasit mort in pat. Polițiștii și procurorii au inceput o ancheta, iar tatal a fost audiat, pentru ca exista suspiciuni ca acesta și-ar fi agresat copilul in trecut.

- Un om al strazii din Spania a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce un barbat de cetațenie romana l-a atacat cu un cuțit. Victima s-a aparat cu un coș de cumparaturi, iar evenimentul a avut loc in apropierea unui supermarket.

- Inregistrari socante la o scoala din Arges. Un profesor de informatica este acuzat de parinții unei fetițe de clasa a VI-a ca are un comportament abuziv. Acesta le-ar vorbi urat copiilor și chiar i-ar fi amenințat cu violenta fizica.

- Noi imagini surprinse de camerele de supraveghere situate la un bloc invecinat imobilului de pe strada Prelungirea Srg. Nicolae Grindeanu, din municipiul Constanta In timp ce in parcare flacarile cuprindeau mare parte din suprafata, un barbat a iesit fugind cu geaca arsa pe el din infern.Imaginile sunt…

- Momente cumplite pentru o fetița de 4 ani din județul Tulcea! A ajuns la un pas de moarte dupa ce a fost mușcata de cap de cainele vecinilor. Copila se juca in fața porții și, din neatenție, s-a apropiat prea mult de caine.