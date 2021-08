Un bărbat cu arsuri pe 75% din corp, abandonat pe marginea unui drum, în Bistrița Un barbat de 30 de ani cu arsuri pe 75% din suprafața corpului a fost gasit pe marginea unui drum de la ieșirea din municipiul Bistrița. Echipajele medicale ajunse la fața locului au transportat victima la spital, iar anchetatorii incearca sa afle ce s-a intamplat. Incidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni. […] The post Un barbat cu arsuri pe 75% din corp, abandonat pe marginea unui drum, in Bistrița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu arsuri pe 75% din suprafața corporala a fost gasit abandonat pe marginea unui drum de la ieșirea din municipiul Bistrița. Un echipaj de ambulanța a transportat victima la spital, iar anchetatorii...

- Am auzit ca au dat o lege prin care un barbat poate sa ramana gravid. Uite ce preocupare avem! Fraților, luati-va tratamentul la timp! Noi facem cateva milioane de avorturi pe an (pe toata planeta), ucidem atatea suflete nevinovate, care s-ar putea naște, și tu ești preocupat sa investești sa nasca…

- Tulpina indiana Delta a virusului SARS-COV-2, a fost confirmata in doua județe din Moldova. In Bacau sunt deja șapte persoane confirmate, iar in Iași un barbat se afla la terapie intensiva dupa ce analizele de laborator au aratat ca acesta este infectat cu varianta Delta. Un barbat din municipiul Pascani…

- Un barbat a fost ranit, vineri, in Capitala, dupa ce o bucata de șina a strapuns podeaua unui tramvai aflat in mers. Incidentul a avut loc pe strada Nerva Traian, cand o bucata de șina, de la calea de rulare a tramvaiului, s-a rupt și a patruns prin podeaua unui vagon. Un barbat, de 54 […] The post…

- Un barbat a fost ranit, vineri, in Capitala, dupa ce o bucata de șina a strapuns podeaua unui tramvai aflat in mers. Incidentul a avut loc pe strada Nerva Traian, cand o bucata de șina, de la calea de rulare a tramvaiului, s-a rupt și a patruns prin podeaua unui vagon. Un barbat, de 54 […] The post…

- Un tramvai in teste a deraiat, miercuri, in cartierul Drumul Taberei, din București. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Reprezentanții Societații de Transport Bucuresti (STB) susțin ca tramvaiul era in probe, așa ca circula fara calatori și nu au fost persoane ranite. Toate tramvaiele de pe linia…

- Un roman a murit și alți conaționali au fost grav raniți, dupa ce o școala aflata in contrucție s-a prabușit, in orașul Anvers, relateaza presa din Belgia. Incidentul s-a produs, vineri, pe un șantier din cartierul Nieuw Zuid. In total, au murit doi oameni, noua sunt raniți, iar alți trei au fost dați…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat la palme de un barbat in timpul unui turneu in Franța, inainte de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Incidentul a avut loc in timpul vizitei pe care Emmanuel Macron a facut-o in localitatea Tain-l’Hermitage, situata in regiunea…