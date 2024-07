Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul de film in Grecia! Un afacerist a fost asasinat la comanda! Conform primelor informații, acesta avea afaceri imobiliare și in Romania, insa sursa banilor sai era una obscura. Anchetatorii cred ca mafia a fost cea care i-a pus capat zilelor.

- Panagiotis Stathis avea 54 de ani și era unul dintre cei mai respectați ingineri geodezi din Grecia. Dupa ce a caștigat cateva milioane de euro la un joc de noroc, a decis sa se implice in proiecte imobiliare, atat din Grecia cat și din Romania.De la debutul sau in afaceri, Stathis a fost amenințat…

- Un Festival Culinar European Bio va avea loc in week-end la Polovragi, in județul Gorj. Stațiunea turistica de interes local va fi gazda celei de-a doua ediții a festivalului care de data aceasta va reuni maeștri bucatari și din afara țarii. Cele mai bune bucate bio vor fi preparate și servite in data…

- O intervenție aeriana cu un avion SMURD Romania a fost realizata in premiera, in Republica Moldova, ieri, 22 iunie. Un barbat care a suferit in urma unui accident rutier in Serbia a fost transportat in siguranța la Chișinau.

- Un barbat de 40 de ani, din Șura Mare, a fost gasit mort in curtea unei biserici din Sibiu, informeaza Mediafax. Un trecator a observat cadavrul și a alertat autoritațile prin apel 112. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili identitatea autorului.

- Puitorul de mine si plase 274 "Viceamiral Constantin Balescu" va pleca joi, 20 iunie, din Portul militar Constanta in Marea Mediterana pentru a se integra in gruparea navala permanenta a NATO de lupta contra minelor SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group Two .In cadrul unei ceremonii militare…

- Pachetul de masuri fiscale din zona financiar-contabila asumat de Guvernul Marcel Ciolacu Guvernul condus de Marcel Ciolacu, incluzand taxa pe cifra de afaceri a bancilor, nu a afectat performanța acestora, potrivit b1tv.ro. Datele aferente primului trimestru din 2024 arata ca instituțiile amintite…

- Cultura culinara a Greciei din mai multe regiuni a facut senzație la un show gastronomic organizat in Capitala. Publicul a putut sa exploreze Olympus Riviera, Regiunea Thesalia și Regiunea Marii Egee de Nord. Cele mai ravnite preparate grecești, gatite in Romania„Aici avem porc de olimp, tigania, se…