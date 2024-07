Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Baia Sprie au intervenit luni pentru soluționarea unui accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane. Primele verificari efectuate au relevat faptul ca un barbat in varsta de 48 de ani, din localitatea Rozavlea, care conducea un autoturism pe D.N.18, ar fi pierdut controlul direcției…

- Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini conduse de un tanar in varsta de 18 ani. Poliția din Petroșani a fost sesizata sambata dimineața, in jurul…

- Un șofer care a provocat un accident cu trei raniți a fost reținut de polițiști dupa ce a venit in miez de noapte și a mutat mașina implicata in coliziune. Autoturismul nu este inmatriculat. „Ieri, 20 iunie, polițiști de la Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au dispus masura reținerii…

- Imagini cutremuratoare in cartierul clujean Manaștur. Un tanar a cazut secerat la pamant imediat dupa ce a coborat dintr-un autoturism. Trecatorii au chemat imediat un echipaj medical dar din pacate aceasta nu a mai facut altceva decat sa constate decesul barbatului. ,,Joi, 13 iunie a.c., in jurul orei…

- Duminica, 09 iunie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca in localitatea Berbești, pe D.N.18, a avut loc un accident rutier. Cu ocazia deplasarii la fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 26 de ani. Primele verificari efectuate…

- Politistii si procurorii din Calarasi au deschis o ancheta pentru tentativa de omor dupa ce un barbat si o femeie au fost atacati cu o substanta coroziva, in timp ce se aflau intr-un autoturism. Autorul atacului nu este inca identificat. Primele date din ancheta indica faptul ca atacatorul a aruncat…

- Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți, in timp ce desfașurau activitați specifice de control și supraveghere trafic rutier in cadrul Acțiunii Blocada, pe drumul județean 291 A de pe raza comunei Granicești, satul Balinești au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire…

- Polițiștii de la Radauți au continuat cercetarile fața de un șofer care, saptamana trecuta, a fost prins și incatușat dupa ce a provocat o tamponare. Probele de sange au indicat ca barbatul era beat turta, ambele probe indicand valori peste 3 la mie, respectiv 3,63 g/l alcool pur in sange și 3.30 ...