- O ampla operațiune de cautare este in desfașurare in Pennsylvania, dupa ce un deținut a evadat la doar o saptamana dupa ce a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru crima, relateaza BBC.

- Un barbat condamnat pe viața a evadat dupa doar o saptamana petrecuta intr-o inchisoare din SUA. Autoritațile au declanșat o ampla operațiune de cautare și ofera recompensa celor care au informații despre fugar, potrivit BBC. Incidentul s-a produs in statul Pennsylvania. Danelo Cavalcante, un brazilian…

- Clujeanul din Baciu care și-a omorat mama și bunica, pe fondul consumului de droguri, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Prin rechizitoriul din 28 decembrie 2022 și inregistrat in 4 ianuarie 2023 pe rolul Tribunalului Cluj inculpatul Al Shamali J. Omar Jamal a fost trimis in judecata in stare…

- Un barbat din Maramureș a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru ca a spanzurat doi caini din sat, informeaza Digi24. Barbatul a fost reclamat la poliție de doi localnici, care și-au gasit patrupedele moarte. Barbatul din comuna Ilba, județul Maramureș, fusese, inițial, reținut…

- Atacatorul care a comis masacrul din El Paso, Texas, in 2019, a fost condamnat, vineri, și a primit 90 de pedepse consecutive cu inchisoare pe viața. Patrick Crusius, de 24 de ani, adept al supremației albilor, a ucis 23 de oameni intr-un supermarket popular in randul populației hispanice.

- Iuliu Hajnal (71 de ani), jucatorul de legenda de la Targu Mureș, cu 381 de meciuri și 77 de goluri in prima divizie, povestește cum a trait fara tata de la varsta de cinci ani, dupa ce parintele a fost condamnat la inchisoare pe viața din motive politice.

- Judecatorul a stabilit ca a ucis, insa invinuitul pretinde ca nu. Un barbat de 39 de ani risca sa stea 13 ani dupa gratii, fiind gasit vinovat, in prima instanta, de comiterea unui omor. Sentinta a fost pronuntata de Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani.