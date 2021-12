Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman in varsta de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia, pentru uciderea cu…

- Un barbat a fost implicat intr-un accident de circulatie, duminica, in comuna Costesti, acesta declarandu-le membrilor echipajului medical, care au intervenit la fata locului, ca si-a ucis sotia si fiul, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui."Un echipaj a fost solicitat…

- Un pilot de linie este acuzat ca a ucis un cuplu an varsta din Australia, la 20 de luni dupa dispariția acestora, relateaza BBC. Greg Lynn, in varsta de 55 de ani, a fost arestat luni seara, intr-o operațiune in care au fost implicate și elicoptere ale poliției.

- Un afro-american a fost exonerat de la executarea pedepsei si a fost eliberat marti de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, informeaza AFP. Kevin Strickland, in varsta de 62 de ani, a fost condamnat in 1979 la inchisoare pe viata de…

- Un barbat din Carolina de Nord condamnat la închisoare pe viața pentru o crima pe care nu a comis-o, pe vremea când avea 19 ani, va putea fi despagubit cu 750.000 de dolari dupa ce a executat 24 de ani de temnița, relateaza Associated Press și The Guardian. Dontae Sharpe a fost grațiat de…

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia a cerut sa fie trimis in inchisoare intrucat a considerat ca viata alaturi de sotia lui devenise imposibil de suportat, a anuntat Jandarmeria italiana. „Viata mea privata a devenit un calvar, nu mai pot sa suport, vreau sa merg la inchisoare”, le-a transmis…

- O luare de ostatici a avut loc in aceasta dimineata la centrul penitenciar din Alencon-Conde-sur-Sarthe, in Orne, au declarat surse din cadrul politiei, confirmand o informatie dezvaluita de publicatia Ouest France, informeaza News.ro . Un detinut a luat ostatici un supraveghetor si un stagiar, in aceasta…

- Un fost lucrator la frontiera, Alexandre Verdure, a fost condamnat de catre o curte cu jurati, in apel, la Jura, la 30 de ani de inchisoare - o pedeapsa mai dura decat in prima instanta, cu privire la uciderea unei tinere prostituate romance in 2016, in Elvetia, relateaza AFP.