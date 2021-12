Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii constanteni dupa ce, avand in mana un topor, i-a amenintat pe doi politisti ca ii va omori, iar apoi s-a urcat pe masina de Politie si i-a spart parbrizul, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Flagrant al polițiștilor de la DGA, in Lugoj, județul Timiș. Oamenii legii au prins un polițist de frontiera care a primit mita pentru a scoate un barbat ilegal din țara. Individul era cercetat sub control judiciar pentru tentativa de omor, fiind condamnat la 13 ani de inchisoare. Nu a fost prima data…

- „Incendiul a fost lichidat de catre SPSU. Au fost dislocate forțe și mijloace din ISU Cluj. Toți pasagerii se evacueaza normal. Momentan nimeni nu are nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentantii ISU Cluj. …

- Mandat pus in aplicare de politistiJudecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 6 luni de inchisoare pentru un barbat, de 40 de ani. Ce spune IPJ Constanta La data de 12 octombrie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Cumpana au identificat un barbat, de 40 de ani,…

- Un șofer drogat care a omorat doi pietoni care incercau sa se urce intr-un taxi dupa ce a intrat intr-o intersecție cu 100 de kilometri la ora, sub influența cocainei, a fost condamnat la inchisoare cu executare de instanța Judecatoriei Dej.A intrat in intersecție, pe roșu, cu 100 km/hAccidentul a avut…

- Din fericire autoritațile au ajuns la fața locului în timp și au reușit sa îl convinga pe barbat sa coboare de pe stâlp. „Iar la Florești a fost o acțiune de negociere, împreuna cu poliția, care s-a incheiat acum cu bine”,…

- "Ea a fost ucisa, iar eu am fost arestat". Așa iși incepe povestea un tanar care a stat in spatele gratiilor pentru noua ani, fiind condamnat la inchisoare pe viața pe nedrept. Oamenii legii ca el este vinovat pentru moartea iubitei sale, iar adevaratul criminal a fost gasit de aia dupa 14 ani, in Anglia.

- Un tribunal olandez a condamnat vineri la opt ani de inchisoare un barbat gasit vinovat de furtul a doua tablouri de Vincent van Gogh si Frans Hals din mici muzee, in timp ce aceste opere raman de negasit, relateaza AFP. Acuzatul in varsta de 59 de ani, identificat de presa olandeza drept…