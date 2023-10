Un bărbat, condamnat la închisoare după ce a furat 4 sarmale. Cât l-a costat pofta Un barbat a primit 3 ani și 8 luni inchisoare dupa ce a pus la cale un furt „neobișnuit”. Inculpatul a furat 4 sarmale și 50 de lei din doua locuințe. Barbatul in varsta de 52 de ani este originar din Satu Mare. Acesta a patruns in casa unei femei unde a consumat 4 sarmale. Pentru ca isprava sa fie dusa pana la capat, inculpatul a adormit in locuința in care intrase prin efracție. Sa moara noi nu s-a oprit aici și a continuat „periplul” ajungand intr-o alta locuința. De dat aceasta a sustras din casa in care a intrat suma de 50 de lei. Cea care l-a prins pe barbat in fapta este proprietara casei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de inchisoare, dupa ce a intrat intr-o casa din Satu Mare și a mancat 4 sarmale din oala aflata in bucatarie. Dupa masa cinstita acesta a decis sa-și puna și ,,la pachet” de data aceasta servindu-se cu mai multe pungi de carne din congelator pe care le-a…

- Dosar penal și aventura finalizata in celula pentru un barbat de 48 de ani, in Timiș. El este cercetat penal și a fost dus la inchisoare dupa ce a fost prins beat la volanul unui tractor furat. Individul nu are nici permis de conducere și era urmarit dupa ce a fost condamnat la inchisoare executare.

- Polițiștii au identificat și cercetat, in data de 26 septembrie, un barbat de 32 de ani, din comuna Garbou, banuit de furt. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 3 – 22 septembrie, acesta ar fi patruns pe un teren extravilan din Ciocmani, furand noua placi din fier beton. Prejudiciul este estimat…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- Un poștaș din Alba a fost condamnat la inchisoare pentru delapidare, dupa ce ar fi furat pensiile restante ale unei batrane, in valoare de peste 17.000 de lei. Barbatul a completat toate documentele in fals și chiar a semnat in locul femeii. A fost prins dupa ce pensionara a facut reclamație la poșta,…

- Cum a fost prins un tanar dintr-o comuna din Alba, care a furat bunuri, de doua ori, dintr-o gospodarie. A avut doi complici Un tanar din comuna Valea Lunga a reușit sa fure bunuri de doua ori dintr-o gospodarie din localitate. Polițiștii au reușit sa-i prinda pe complicii lui in primele zile dupa comiterea…

- Ștefan Kovacs a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de inchisoare, la care se mai adauga un rest de pedeapsa de trei ani. Individul a fost gasit vinovat pentru o lunga serie de furturi din mașini, fiind cunoscut de catre polițiștii clujeni pentru modul atipic in care da atacurile. Un gest repetat, aparent…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști la Alioș, județul Timiș. Oamenii legii au prins un tanar condamnat cu executare pentru infracțiuni rutiere. Individul a fost dus la penitenciar.