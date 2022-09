Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la punctele de trecere Varșand, Nadlac și Nadlac II, judetul Arad, au gasit 72 de cetateni straini, provenind din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. In ultimele 24 de ore, la Punctul…

- Politistii de frontiera din Arad au descoperit, luni, 31 de persoane din India si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunse intr-un TIR incarcat cu piese metalice.„In data de 29.08.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pentru…

- Politistii de frontiera de la Foeni, judetul Timis, au depistat in acest weekend doua mașini, un Mercedes in valoare de 20.000 de euro și un Opel Insignia de 9.000 euro, conduse de doi sarbi care voiau sa intre in Romania, a transmis Poliția de Frontiera, duminica, 14 august. Prima masina a fost depistata…

- Un barbat din Republica Moldova, care era dat in urmarire internationala, a fost retinut de politistii de frontiera din judetul Botosani, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi. Potrivit unui comunicat de presa al IPTF Iasi, cetateanul moldovean, in varsta…

- In șase locații din Republica Moldova, au fost efectuate 25 de percheziții de catre angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ai Poliției de Frontiera in cazul de contrabanda cu țigari inregistrat la punctul de trecere a frontiera Vulcanești-Vinogradovca,…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 26 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan și Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen. Acestia se aflau ascunsi in doua automarfare. Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Mai multi migranti au fost descoperiti cand incercau sa iasa din tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, ascunsi in portbagajele a patru masini conduse de romani si intr-un TIR incarcat cu frigidere, informeaza Politia de frontiera. Toate cazurile au fost inregistrate in ultimele 24 de…

- Trei cetateni egipteni au fost descoperiti de autoritatile romane cand incercau sa iasa din tara, prin judetul Arad, ascunsi in portbagajul unei masini conduse de un cetatean roman, cercetat pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.Autoturismul, inmatriculat in tara noastra, a fost verificat in…