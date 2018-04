Stiri pe aceeasi tema

- In 1325, doua armate s-au ciocnit in ceea ce astazi se numeste Castello di Serravalle din regiunea Emilia-Romagna, Italia. Pierderile au fost majore: cateva mii de oameni au fost sacrificati pentru o... galeata! In acelasi timp, razboiul...

- Arheologii aflați la o aruncatura de baț langa Bologna, Italia, au descoperit intr-un mormant din evul mediu scheletele unei femei și ale unui fat. Fatul era poziționat intre picioarele femeii, scrie libertatea.ro.

- Arheologii din Italia au facut o descoperire stranie, in momentul in care au dezgromat ramasitele unei femei din epoca medievala. Cercetatorii au fost mai mult decat surprinsi cand au observat ca, langa scheletul respectiv, se gaseau mai multe oase mici, care aratau de parca ar fi fost ale unui copil,…

- Arheologii au gasit ramașițele bine conservate ale unui adult, plus oasele unui fat poziționat intre picioarele adultului. Osemintele dateaza din Evul Mediu timpuriu, conform presei internaționale.

- Arheologii au gasit ramașițele bine conservate ale unui adult, plus oasele unui fat poziționat intre picioarele adultului. Osemintele dateaza din Evul Mediu timpuriu, conform presei internaționale. Dupa o analiza atenta, s-a ajuns la concluzia ca adultul, despre care s-a stabilit ca era mama,…

- O descoperire macabra facuta în Italia i-a ravașit pe specialiști. Arheologii au gasit ramașițele bine conservate ale unui adult, plus oasele unui fat poziționat între picioarele adultului.

- O femeie nu primeste pensie de boala pentru ca specialistii care i-au evaluat capacitatea de munca au decis ca are o “deficienta functionala minima”, desi nu poate sa-si foloseasca mana dreapta, pe care medicii i-au reconstruit-o in urma unui accident de munca suferit.

- Ceea ce se vede pe micul ecran la Asia Express este doar o mica parte din tot ceea ce au trait acolo concurenții. Raluka a trait momente de panica nu la probele pe care trebuia sa le parcurga, ci in casele oamenilor necunoscuți in care era nevoita sa innopteze. Reintoarsa din Asia, Raluka ne-a povestit…