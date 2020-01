Un bărbat cazat la un hotel a nimerit în toiul unei petreceri pentru swingeri. Ce a urmat Barbatul, tata a patru copii, a transmis ca este revoltat de faptul ca in momentul in care a facut rezervarea pentru cazare, nu a fost anunțat ca in cladire are loc o orgie la care participa 1.000 de persoane in noaptea de Revelion, scrie libertatea.ro. Omul spune ca daca ar fi știut de existența petrecerii, nu ar fi mai rezervat camera la hotelul Hilton. Un purtator de cuvant al companiei Hilton a declarat pentru Fox News ca hotelul in cauza este detinut si operat independent si ca nu poate comenta. Managerul hotelului din Sacramento a transmis ca iau in serios „confortul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a cazat in noaptea de Revelion la un hotel Hilton din California, a nimerit in mijlocul unei petreceri pentru swingeri, potrivit abc7news.com.Barbatul, tata a patru copii, a transmis ca este revoltat de faptul ca in momentul in care a facut rezervarea pentru cazare, nu a fost anunțat…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a petrecut seara de Revelion intr-un club din București, alaturi de Toni Iuruc, iubitul ei, dar și de fratele Nicolae, impreuna cu partenera acestuia. „Un an nou fericit tuturor”, este prima postare a Simonei din 2020. ...

- Sarmale, tocanita de porc, salate si alte bucate nelipsite de pe masa de Revelion pot ajunge la dumneavoastra acasa, la kilogram. Doamnele care nu au timp sau chef sa stea in bucatarie pot apela acum la companiile de catering si la restaurantele care fac livrari.

- DISTRACTIE… Petrecere de final de an, cum nu a vazut Vasluiul! Asta promite conducerea pensiunii Mira, de la Barlad, cu doua saptamani inainte de trecerea in noul an 2020. Va fi o petrecere extraordinara, cum nu s-a vazut in judet, la care isi vor aduce aportul cei mai buni lautari din Romania, dar…

- Barbatul s-a cazat acolo, a mancat dupa care a furat o mașina aflata in parcarea hotelului și s-a facut nevazut. A fost prins de poliție la Balș, cand a ramas fara benzina. Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi magistrații au dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile, potrivit…

- Klaus Iohannis considera ca prezenta in turul II al alegerilor prezidentiale nu va fi afectata de lipsa unei dezbateri cu Viorica Dancila. Presedintele crede ca romanii vor „participa in numar mare“ la alegeri. Despre dezbaterea de marti de la Biblioteca Centrala Universitara, Klaus Iohannis spune ca…

- "Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele…

- REVELION 2020 BAILE FELIX!!! Perioada: 28.12.2019-02.01.2020 Preturi de la 1850 lei/persoana/sejur 5 nopti Hotel Mures 2*– de la 1850 lei/ persoana/sejur 5 nopti Hotelul Mures este recomandat: – pentru raportul bun calitate-pret; – pentru sejururi de odihna si tratament; – pentru piscina exterioara…