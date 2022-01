Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in satul Sarata Galbena, raionul Hincesti. Un barbat de 42 de ani a fost gasit fara suflare, in seara de 16 decembrie, in propria casa. In urma cercetarilor, pe corpul victimei, in regiunea gatului, a fost depistata o plaga.

- Dat disparut de familie și cautat de poliție, primarul din localitatea Beleți-Negrești, acolo unde a ars primaria, a facut accident in Gorj, noaptea trecuta. Acesta fugise din comuna cu mașina primariei. Ulterior, primarul a fost transportat la un spital din Targu Jiu, de unde a fugit. Menționam ca…

- Atenție la hoții de buzunare. Doua persoane au fost reținute pentru 72 de ore in Izolatorul de Detenție al Direcției de Poliție municipiul Chișinau, pentru comiterea infracțiunii de pungașie pe intreg teritoriul Capitalei. Aceștia fiind suspectați in cel puțin 5 cazuri de pungașie.

- Un barbat a suferit arsuri pe fata si maini si a fost transportat la spital, dupa un incendiu izbucnit cel mai probabil din cauza jarului cazut pe materiale combustibile, a anuntat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Incendiul a fost semnalat marti seara, in jurul…

- Un barbat din Coreea de Nord a fost condamnat la moarte și va fi dus în fața plutonului de execuție dupa ce a fost prins vânzând copii ale serialului de succes Squid Game.Citește integral pe Digi24.ro

- Politistii constanteni au identificat un barbat in varsta de 63 de ani din Galati care avea un mandat de executare a pedepsei de 7 ani si 2 luni de inchisoare, pentru loviri sau vatamari corporale cauzatoare de moarte. De asemenea, oamenii legii au depistat alti doi barbati ce aveau mandate de arestare…

- La data de 3 noiembrie 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii rutieri din Campeni au depistat un barbat, de 45 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Varși din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un tanar din Patrauți a fost dat in urmarire generala de Poliția Romana, fiind condamnat la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare, pentru fapte de furt comise in stare de recidiva post-executorie.Ovidiu Avram Solomon, in varsta de 34 de ani, nu este la primul episod de acest gen, de ...