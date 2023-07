Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma intre doi barbați, pentru aceeași femeie, in județul Gorj. Fostul soț, gelos pe noul partener de viața, a dat buzna in gospodaria acestuia și l-a impușcat in picioare și abdomen. Dupa atac, agresorul a fugit de la fața locului. Poliția l-a cautat toata noaptea, insa este de negasit. Autoritațile…

- Barbatul de 52 de ani a fost transportat la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate, prezentand 4 plagi prin impușcare, dintre care una in zona abdominala și 3 in zona membrelor inferioare. Polițiștii și jandarmii au fost mobilizați in teren și efectueaza cercetari pentru…

- Un barbat de 49 de ani din județul Gorj a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat de patru ori in propria curte de un individ. Cei doi se cunoșteau, spun polițiștii, iar atacul a venit pe fondul geloziei. Agresorul, in varsta de 52 de ani, este acum de negasit, iar agenții incearca sa…

- Politistii argeseni, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Politiei si jandarmi au intervenit, sambata, in localitatea Poiana Lacului, unde mai multe persoane care fac parte din doua familii s-au luat la bataie. In timpul conflictului, o persoana a folosit un pistol cu…

- La data de 14 iunie, in jurul orei 14, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au obținut informații de interes operativ cu privire la locația in care s-ar afla un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Camarașu, pe numele caruia a fost emis un mandat de arestare preventiva de catre…

- Polițiștii in comun cu procurorii din Balți au curmat activitatea infracționala a unui barbat, care prin acțiuni de șantaj a amenințat o tanara in varsta de 20 ani din Balți, cu raspandirea pe rețelele de socializare a informațiilor defaimatoare despre viața ei personala. Acțiunile acestuia au fost…

- Polițiștii au fost chemați sa intervina intr-un caz de violența domestica, insa au greșit adresa. Și-au dat seama dupa ce au batut de mai multe ori la ușa. Apoi, totul s- transformat intr-o tragedie pentru familia nevinovata.