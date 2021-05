Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un barbat care transporta ilegal deșeuri. El a fost depistat de oamenii legii chiar in timp ce „iși facea treaba”. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au observat astazi, la pranz, o camioneta al carei șofer incarca deșeuri de pe un șantier aflat pe bd. Take Ionescu,…

- Mașina confiscata și amenda de 30.000 de lei pentru transport ilegal deșeuri, de catre Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Dambovița The post NU IARTA NIMIC! Mașina confiscata și amenda de 30.000 de lei pentru transport ilegal deșeuri first appeared on Partener TV .

- Un barbat din Alba Iulia a fost amendat de Poliția Locala cu 6000 de lei dupa ce a basculat moloz și alte deșeuri din construcții pe spațiul verde din zona stației de transformare, de pe strada Gheorghe Șincai, zona Talciocului, din Alba Iulia. Polițiștii locali au reușit sa il identifice pe barbat…

- Joi, 22 aprilie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la faptul ca un ansamblul de vehicule transporta material lemnos ilegal. Polițiștii au identificat autovehiculul la volanul caruia se afla un barbat de 44 de ani din Moisei. In urma verificarilor polițiștii au constatat faptul…

- O autoutilitara, plina cu deșeuri din construcții, interceptata de comisarii Garzii de Mediu Buzau și de polițiști și jandarmi, a fost confiscata, iar conducartorul auto a fost amendat cu 30.000 de lei. Cazul a fost mediatizat de reprezentanții Comisariatului Județean al Garzii de Mediu, ca exemplu…

- O autoutilitara, plina cu deșeuri din construcții, interceptata de comisarii Garzii de Mediu Buzau și de polițiști și jandarmi, a fost confiscata, iar conducartorul auto a fost amendat cu 30.000 de lei. Cazul a fost mediatizat de reprezentanții Comisariatului Județean al Garzii de Mediu, ca exemplu…

- Polițiștii de frontiera din Leova au identificat un moldovean care conducea un microbuz fara permis și cu acte expirate pentru mijlocul de transport. Mai mult ca acesta colecta și transporta metal uzat fara acte de proveniența. Incidentul a fost inregistrat in dupa-amiaza zilei de ieri, 28 februarie.

- Polițiștii de frontiera din Leova au identificat un moldovean care conducea un microbuz fara permis și cu acte expirate pentru mijlocul de transport. Mai mult ca acesta colecta și transporta metal uzat fara acte de proveniența. Incidentul a fost inregistrat in dupa-amiaza zilei de ieri, 28 februarie.