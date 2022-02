Stiri pe aceeasi tema

- Un pakistanez condamnat la inchisoare pe viața in 2019 pentru ca și-a ucis sora, model pe rețelele sociale, a fost achitat și va fi eliberat pentru ca a fost iertat de parinți conform legii islamice, a confirmat avocatul familiei.

- Tanarul din localitatea Corbu care, fiind sub influenta drogurilor, a patruns vara trecuta in casa familiei vecinilor sai si a comis, printre altele, o crima si un viol, a fost miercuri condamnat la inchisoare pe viata de catre judecatorii Tribunalului Constanta, anunța Agerpres. Decizia instantei…

- Andres Breivik, un barbat care a ucis 77 de oameni, cere sa fie eliberat din inchisoare pentru buna purtare. Acesta a fost condamnat la 21 de ani, pedeapsa maxima a statului scandinav, iar acum vrea sa fie lasat in libertate, mai ales pentru ca nu ar avea condiții in penitenciar.

- Ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 22 de ani, la Timișoara. El a fost ridicat de polițiști dupa ce și-a amenințat fosta iubita, minora, in curtea școlii la care aceasta invața. Individul avea emis pe numele lui un ordin de protecție.

- Un barbat din Franța a fost condamnat la inchisoare pe viața acum 20 de ani, pentru o dubla crima comisa cu 30 de ani in urma. El s-a ascuns de autoritați in Asia, iar cand a naufragiat Oceanul Pacific a fost prins de poliția indoneziana.

- O instanta din Germania a condamnat un barbat la inchisoare pe viata pentru ca a intrat anul trecut cu masina intr-o parada de carnaval in orasul Volkmarsen, in vestul tarii. Zeci de persoane, inclusiv 20 de copii, au fost ranite in incident, relateaza Reuters.