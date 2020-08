Un barbat care a fost parasit de sotie, nevoit sa creasca singur noua copii, a amenintat, sambata, ca se arunca de pe acoperisul Primariei Nocrich, de unde a fost convins sa coboare de catre negociatorul trimis de la Politie, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ), Luciana Lazar, potrivit Agerpres.

Politia a sesizat Protectia Copilului pentru a lua masuri in cazul celor noua copii parasiti de mama, in conditiile in care tatal acestora a fost transportat, sambata, la Spitalul de Psihiatrie.

Citește și: Adrian Nastase, intervenție, in direct,…