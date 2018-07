Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Statele Unite au dejucat un atentat care urma sa fie comis de Ziua Independentei, pe 4 iulie, arestand un simpatizant al retelei teroriste Al-Qaida, anunta Biroul Federal de Investigatii (FBI).

- Polițiștii au continuat cercetarile in cazul unei agresiuni comise asupra unui barbat din Mitocu Dragomirnei, cei doi autori fiind puși sub acuzare pentru infracțiuni cu violența. Mai mult, unul dintre ei, care a lovit victima cu o lopata in cap, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor, iar…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, citati de news.ro, politistii din cadrul Sectiei 1 au depistat un barbat, in varsta de 44 de ani, din din municipiul Ramnicu Valcea care era urmarit international pentru savarsirea a cinci infractiuni in Italia. El…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de inselaciune prin Metoda Accidentul, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare un mandat de aducere pe numele unui barbat, de 35 de ani, din Navodari, banuit de…

- „La data de 3 mai a.c., judecatorul pentru drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Turda a emis pe numele unui barbat de 45 de ani, din comuna Segarcea Vale, judetul Teleorman, un mandat de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de „tentativa de viol” fapta prevazuta…

- Un presupus membru al retelei teroriste Stat Islamic suspectat ca pregatea un atentat a fost arestat in orasul italian Napoli, relateaza site-ul cotidianului La Repubblica, potrivit Mediafax.ro.Suspectul este un imigrant din Gambia, Alagie Touray, in varsta de 21 de ani.

- Doi morti prin injunghiere la Hamburg, intr-o statie de metrou O femeie si copilul ei au murit dup ce au fost injunghiati de catre fostul sot al acesteia intr-o statie de metrou, in centrul orasului german Hamburg, a anuntat politia, relateaza The Associated Press. Atacul cu cutitul…