- Persoana data disparuta sambata in raul Bega, in Timisoara, nu a fost deocamdata gasita, astfel ca in zona continua cautarile, la misiune participand si 4 scafandri de la ISU Hunedoara si Arad.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și Secției Sannicolau Mare intervin in comuna Iecea Mare pentru extragerea unei persoane ramase blocata sub pamant surpat. La fața locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare grea, un autocamion cu container…

- FOTO| ALERTA in Alba: Barbat de 79 de ani din Aiud, cautat de polițiști și familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors FOTO| ALERTA in Alba: Barbat de 79 de ani din Aiud, cautat de polițiști și familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors Polițiștii din Alba cauta un barbat care…

- Un sortiment de crema tartinabila cu spanac a fost retras de la vanzare din magazinele Mega Image intrucat ar putea contine ”urme de corp strain”. Consumatorii sunt sfatuiti sa nu consume produsele din loturile retrase si sa le distruga sau sa le returneze, noteaza News.ro.Potrivit Autoritatii Nationale…

- Un baiat in varsta de 9 ani este cautat prin Timisoara, dupa ce a plecat, vineri, de la after school si nu a mai ajuns acasa. Sebastian Yvan Legrand este cautat de politisti si de voluntari, iar daca cineva il vede este rugat sa sune la numarul de urgenta 112. "Politistii Serviciului de Investigatii…

- Un barbat s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Acesta a fost preluat de un echipaj medical de la Ambulanta si a fost dus de urgenta la spital. Este a treia tentativa de sinucidere, la Timisoara, in aceasta saptamana, transmite News.ro.

- ”In aceasta noapte, in jurul orei 23.00 a fost semnalata prezenta unui urs in zona cartierului Magnolia. O echipa formata din echipaje ale IPJ, Jandarmeriei si Politiei Locale au patrulat zona pe parcursul intregii nopti, fara a-l identifica”, se arata intr-o informare a Primariei. La ora 5.50 in aceasta…

- Alerta marti, dupa masa in Timisoara. Un incendiu a izbugnit la un autocat aflat in mers, iar ISU Timis a intervenit de urgenta pentru a stinge focul si a salva situatia. „Incendiul s-a manifestat la instalatia de climatizare a autobuzului. Aproximativ 40 persoane s-au autoevacuat, fara a se inregistra…