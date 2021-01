Un bărbat care s-a reinfectat cu COVID-19 a murit în sudul Germaniei Un barbat care s-a reinfectat cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali. Acesta este primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, potrivit Agerpres.Barbatul de 73 de ani, care locuia in landul sud-vestic Baden-Wuerrtemberg, a fost prima data infectat cu virusul in aprilie, au precizat autoritatile sanitare. Barbatul a murit de pneumonia provocata de COVID-19 El s-a reinfectat cu COVID-19 in decembrie si a fost testat pozitiv la inceputul lunii ianuarie. Barbatul a murit de pneumonia provocata de COVID-19 si dupa cedarea mai multor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

