Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Orașului Buziaș au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 43 de ani, ce lucra la o instalație de canalizare pe raza localitații Bacova, ar fi fost surprins de un mal de pamant. Barbatul, din nefericre a decedat. Polițiștii efectueaza verificari…

- Pompierii din judetul Timis intervin, joi, pentru salvarea unui barbat care a fost prins sub un mal de pamant in timp ce lucra la canalizare, in localitatea Bacova. Acolo au fost mobilizate autospeciale, buldoexcavatoare si o ambulanta SMURD, potrivit news.ro.”Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si…

- Doua persoane, un barbat in varsta de 39 de ani și fiul lui, un baiat in varsta de doar 12 ani au murit inecați in raul Trotuș. Tragedia s-a petrecut in cursul zilei de azi, in satul Florești, comuna Caiuți, din județul Bacau.

- O femeie a murit, iar un barbat a fost ranit intr-un accident intre un tren de marfa și un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Vicșani, comuna Mușenița, județul Suceava. Mașina a fost prinsa sub locomotiva.

- Un barbat de 46 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de poarta de fotbal, care i-a cazut peste gat. Cazul a avut loc noaptea trecuta in satul Romanești, raionul Strașeni. Informația a fost comunicata, pentru UNIMEDIA, de catre ofițera de presa a Inspectoratului de Poliție Strașeni, Mariana Didenco.

- UPDATE, ora 13.00Doua, trenuri de caltori IR 12534 si IR 12407 vor ajuge la destinatie cu intarzieri de 44 minute, respectiv 42 de minute, din cauza accidentului mortal, inregistrat intre Brasov Triaj si Harman.UPDATE, ora 12.50A fost redeschisa linia simpla Brasov Triaj Harman, trenul IR 12534 primind…

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, care lucra la o instalație de canalizare, și-a pierdut viața dupa ce a ramas blocat sub un mal de pamant care s-a surpat. Tragedia a avut loc in comuna Iecea Mare. „Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz au fost sesizați prin apelul…

- Un barbat de 64 de ani a decedat, dupa ce s-a taiat la gat cu un disc de la un polizor unghiular, care s-a rupt, in timp ce acesta lucra la domiciliu. Tragedia s-a intamplat intr-o localitate din raionul Hincești.