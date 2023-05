Un barbat care facea parte din corpul diplomatic al Ambasadei SUA a fost gasit, sambata, mort intr-un complex de lux din nordul Capitalei. La fața locului au ajuns polițiștii din Capitala și procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București, potrivit stiripesurse.ro . Barbatul era soțul unei funcționare de la Ambasada SUA din Romania. Persoana decedata in Complexul Stejarii este un barbat de varsta mijlocie. El a fost gasit in baie, plin de sange. La ancheta lucreaza reprezentanții ambasadei, impreuna cu MAE și Parchetul București. The post Un barbat care lucra la Ambasada SUA, gasit mort…