Stiri pe aceeasi tema

- Documentul arata ca ministrul Pintea a pus rezolutia "Nu se aproba sanctiunea disciplinara" pe Raportul prin care Comisia de Disciplina a propus diminuarea cu 10- timp de 3 luni pentru Doina Tanase (directorul Directiei management si structuri sanitare din Ministerul Sanatatii) si diminuarea cu 10-…

- O femeie din SUA și-a omorat bebelușul in bataie pentru ca a fost deranjata ca acesta a murdarit scutecul, informeaza noticieros.televisa.com. In data de 25 octombrie, Trinity Pittman, in varsta de 23 de ani, a ajuns la urgențe la un spital din Atlanta, Georgia, cu bebelușul ei, de 20 de luni, afirmand…

- Atrofia musculara spinala sau amiotrofia spinala este a doua cea mai frecvent boala neuromusculara ereditara, dupa distrofia musculara progresiva de tip Duchenne. Boala este cu atat mai grava cu cat debuteaza mai devreme, cel mai mare risc fiind pentru bebelușii sub șase ani, la care speranța de viața…

- Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor isi exprima ingrijorarea privind disparitia din Romania a 70 de medicamente, din care 18 medicamente fara alternativa terapeutica, cu efect imediat in viata pacientilor romani. Ministerul Sanatatii anunta public ca exista solutii alternative, insa in…

- Mama și bunicul Luizei au refuzat sa mearga la spital, deși medicii de la Ambulanța le-au recomandat acest lucru, din cauza unor stari de lipotimie, transmite Mediafax.Mama și bunicul Luizei au fost consultați de medicii de la Ambulanța dupa ce li s-a facut rau in timp ce jandarmii se aflau…

- Oana Roman a fost externata astazi, dupa aproximativ doua zile in care a stat in spital, a primit tratament si s-a odihnit. Medicii au reusit sa o puna pe picioare, iar de astazi isi reia activitatea.

- Starea femeii de 43 de ani, lovita in plin de o mașina in Italia s-a agravat, iar romanca se zbate intre viața și moarte intr-un spital din Cesena. Primele informatii arata ca romanca tocmai voia sa traverseze strada, in momentul in care a fost lovita de o masina condusa de un sofer in varsta de 29…

- Oana Radu a facut primele declarații, despre drama pe care o traiește in aceasta perioada. Iubitul ei, Alin, a fost incendiat zilele trecute, iar acum se afla in coma, la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe 75% din corp. „Era nebunul cartierului. Spunea ca este Satana. Prietenul meu l-a ajutat mereu, a…