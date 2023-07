Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 ani a fost ranit la maini dupa ce, luni, a fost atacat de un urs in padurea din localitatea Cuejdiu, comuna Garcina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- O femeie din comuna buzoiana Manzalești ti-a pus singura viata in pericol! Dupa ce a observat in propria gradina un urs masiv care-i alerga niște capre, femeia a pornit catre animal sa-l alunge, impreuna cu cainele sau, in loc sa se puna la adapost, așa cum indeamna autoritațile. Animalul intrase printr-o…

- Noaptea trecuta un urs a coborat din padure pe strada Tinoasa, din satul Valea Lunga Ogrea. Ursul a incercat sa treaca un pod și sa ajunga in izlazul comunei, o zona de deal. Ursul s-a speriat de un autoturism și a facut cale-ntoarsa spre padure. Primarul localitații, Emil Negru, ii sfatuiește pe cetațenii…

- CITESTE SI Protest al sindicatelor din Educatie – Peste 10.000 de persoane s-au strans pentru a sustine revendicarile - Lider sindical: Tacerea inseamna acceptare 12:46 0 O adolescenta din judetul Sibiu si-a inscenat rapirea, din cauza unor neintelegeri cu parintii -Ea le-a trimis inclusiv un bilet…

- Un barbat care culegea ciuperci a fost atacat de un urs, miercuri dimineata, intr-o padure din apropierea localitatii Oituz, jandarmii intervenind in zona dupa un apel la 112. ‘In aceasta dimineata, la ora 8,25, in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, un echipaj (…) a fost directionat in zona…

- O femeie de afaceri care detine un stand de bijuterii intr-un centru comercial din Ploiesti si care strangea, de la clientii magazinului, donatii pentru copiii aflati in dificultate, cere ajutorul internautilor pentru a gasi un hot care i-a furat urna cu donatii.O femeie care administreaza un magazin…