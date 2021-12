Un barbat acuzat ca, in urma cu aproape trei saptamani, ar fi furat telefonul mobil al unui copil a fost prins de polițiști, in apropierea Capitalei. S-a aflat ca oamenii legii au tras focuri de arma in plan vertical. Episodul desprins, parca, dintr-un film de acțiune s-a derulat in seara zilei de marți, 28 decembrie. […] The post Un barbat care ar fi talharit un copil, prins cu focuri de arma. Detaliile anunțate de Poliția Capitalei first appeared on Ziarul National .