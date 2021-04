Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a provocat o explozie intr-o casa din orașul aradean Pancota dupa ce a verificat o butelie cu un chibrit aprins. El a ajuns la spital cu arsuri pe o treime din corp. Incidentul a avut loc luni și a fost anunțat la numarul unic de urgența 112. Un echipaj de pompieri și o […] Articolul Un barbat…

- Incidentul a fost soldat cu doua victime, care au fost transportate de urgența la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Este vorba de un barbat de 59 de ani și o femeie în vârsta de 66 de ani. IPJ Cluj a transmis…

- Un barbat in varsta de 81 de ani din localitatea Hijdieni, raionul Glodeni a primit arsuri de gradul III – IV pe circa 60% din suprafața corpului dupa ce ar fi aprins focul in soba. Cazul a avut loc in gospodaria acestuia pe 21 martie.

- O femeie din Bistrița Nasaud a fost batuta, luni, in plina strada de soțul ei cu care era in divorț. Ea tocmai ieșise din sediul Poliției unde fusese sa semneze niște acte, iar cand a vrut sa se urce intr-un taxi a fost trasa de soț care a inceput sa o loveasca cu pumnii și picioarele. Cațiva trecatori…

- Un adolescent a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de tatal copilului cu care s-a luat la bataie. Ulterior, adultul și-a lovit și propriul copil. Incidentul s-a produs intr-un parc din orașul Hunedoara. Copilul și tatal sau au fost audiați de polițiști, iar barbatul a fost retinut. Incidentul din…

- Un barbat de 58 de ani, din comuna gorjeana Padeș, in timp ce se deplasa ieri pe drumul județean 671, conducand o trotineta electrica, a evitat o pisica, s-a dezechilibrat și a cazut, lovindu-se cu capul de asfalt. Ranitul a fost gasit de un echipaj de poliție care trecea prin zona. Victima a fost preluata…

- In seara zilei 26 ianuarie angajații IGSU din nordul țarii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea consecințelor unei explozii produse intr-o casa de locuit din str. George Coșbuc nr.7 din orașul Singerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:45. Potrivit primelor informații…