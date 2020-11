Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, în jurul orei 20, un barbat de 41 de ani a lovit cu mașina un pieton care intenționa sa traverseze strada. În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe partea carosabila unde a fost lovit de un al doilea…

- In dupa-masa de ieri, un barbat de 41 de ani, din Dorolea, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni. Articolul Un barbat a fost reținut de poliție. Și-a amenințat și lovit soția apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un barbat de 39 de ani, care circula pe o bicicleta pe strada Nicolae Romanescu, a fost ranit dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Accidentul a avut loc miercuri noaptea, in cartierul Facai. Politistii doljeni spun ca biciclistul a fost lovit din spate de un autoturism condus de un craiovean de…

- Un barbat de 28 de ani din Radauți a fost reținut in spatele gratiilor și este cercetat in continuare sub control judiciar, dupa ce l-a batut pe un cunoscut din satul Vuliva din comuna Fratauții Noi, in fața locuinței acestuia, in plina strada. Incidentul violent s-a petrecut la sfarșitul lunii ...

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au intervenit in aceasta dupa-masa la un accident rutier produs in localitatea Viile Tecii. Articolul Copilaș lovit de mașina. A traversat strada in fuga prin loc nepermis apare prima data in Someșeanul.ro .

- Furtuna Ianos, care a lovit estul Greciei vineri și centrul țarii sambata, a lasat in urma și doua victime. Furtuna extrem de puternica a inundat strazi și locuințe și a afectat alimentarea cu energie electrica in mai multe insule ale arhipelagului elen, au anunțat

- Traficul feroviar este intrerupt, luni dupa-amiaza, pe magistrala 900, in județul Caraș-Severin, dupa ce un tren de marfa a accidentat mortal un barbat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 900, la kilometrul feroviar 459+200…

- Un accident mortal de circulație a avut loc in aceasta seara intre localitațile aradene Semlac și Șeitin. „Din primele cercetari la fața locului s-a stabilit ca in aceasta seara, in jurul orei 20,00, un barbat de 45 de ani, din Șeitin, in timp ce conducea un autobuz pe DJ 709 D, dinspre Semlac inspre…