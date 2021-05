Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi (vineri - N.R.), in jurul orei 12.00, intr-un autobuz ce se afla in circulație in sectorul 5, un barbat a afișat, la vedere, un cuțit, fara a amenința vreun calator anume. O persoana a apelat prin sistemul 112 și a sesizat situația. La fata locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din Sectorul 1, iar locatarul a intrat in conflict cu vecinii si politistii sositi la fata locului, fiind imobilizat. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale.

- Un barbat din Pitesti a murit la scurt timp, dupa ce a fost imobilizat de politisti pentru ca a refuzat sa paraseasca locul unde avea loc un incendiu. Din acest motiv, acum oamenii legii sunt cercetati pentru purtare abuziva. Politistii se apara si spun ca omul devenise recalcitrant de cate ori era…

- Un barbat care a evadat in 2019 de la Penitenciarul Arad a fost prins in noaptea de duminica spre luni in timp ce fura bani dintr-o cladire de birouri din sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de…