- Continue reading Elev din Cluj, arestat preventiv pentru trafic de droguri in forma continuata / Baiatul a fost prins langa școala cu 20 de grame de canabis, porționat in scopul vanzarii at Info real.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 39 de ani, care a pus in circulație mai multe bancnote de euro false.

- Un barbat este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Activitatea lui a fost documentata de polițiștii BCCO Cluj-Napoca și cei ai Poliției Municipiului Cluj Napoca – Secția 2 Poliție, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj. Pe 23 ianuarie 2024, barbatul a fost prins in flagrant delict,…

- Un afacerist din Cluj susține ca a fost torturat pentru criptomonede. Barbatul, patronul unui cunoscut restaurant, a fost implicat intr-un accident rutier ușor iar polițiștii au descoperit ca urcase beat la volan.

- Barbatul din județul Olt prins la volan beat și fara permis, pe un drum din județul Dambovița, a ajuns dupa gratii. Astazi, 9 ianuarie, acesta a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, așa cum se arata intr-un comunicat emis de IPJ Dambovița. In cauza, polițiștii continua cercetarile,…

- Un barbat din municipiul Brasov a fost arestat preventiv, in judetul Cluj, dupa ce a accesat ilegal conturile bancare ale mai multor persoane, platind din banii acestora comenzi in valoare de 100.000 de lei. El a fost prins in flagrant in timp ce ridica telefoane mobile de peste 40.000 de lei pe care…

- Miercuri seara, la ora 18.30, polițiștii din cadrul Politiei Campulung Moldovenesc – Biroul Ordine Publica in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Calea Bucovinei din acest municipiu au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 55 ani. Șoferul nu a prezentat permisul…

- „La data de 19 noiembrie a.c. in jurul orei 15.50, un barbat de 34 de ani, din comuna Viișoara a fost depistat de polițiștii municipiului Campia Turzii, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918, deși avea permisul de conducere reținut. ALT CAZ LA CLUJ NAPOCA Ieri, 21 noiembrie a.c.,…