- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost arestat preventiv marti pentru ca a provocat trei incendii de padure in regiunea Tzoumerka din nord-vestul Greciei, a relatat cotidianul elen Kathimerini, citat de agentia EFE. Barbatul si-a recunoscut faptele si a primit o amenda administrativa, in conformitate…

- Un depozit de munitii de la o baza aeriana greceasca a explodat joi in urma incendiului de padure din zona orasului Volos, in zona central-estica a Greciei, astfel ca au fost dispuse evacuari la Nea Anghialos, o localitate apropiata de acel oras, a declarat pentru AFP un purtator

- Valul de canicula care s-a abatut asupra Greciei, face prapad in unele zone ale țarii. La doar cațiva kilometri de Capitala, gospodariile oamenilor ar putea fi oricand cuprinse de flacari. Pentru a nu le fi puse viețile in pericol, maicuțele de la o manastire au fost evacuate de polițiști.

- Un atac informatic care a vizat marti Ministerul grec al Educatiei a dat peste cap desfasurarea examenelor scolare de sfarsit de an in toata tara, relateaza dpa. Examenele ultimelor trei clase de liceu nu s-au putut tine intrucat nu s-a putut face transferul subiectelor din baza de date centrala, a…

- Un barbat din orașul Cugir a fost arestat preventiv pentru savarșirea infracțiunii de viol, dupa ce Magistrații Judecatoriei Alba Iulia au admis propunerea Parchetului in data de 20 mai 2023. „Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia. In baza disp. art. 226 C.proc.pen. rap. la…

