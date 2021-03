Un bărbat care a evadat din închisoare a fost prins la FURAT, din nou Un barbat care a evadat in 2019 de la Penitenciarul Arad a fost prins in noaptea de duminica spre luni in timp ce fura bani dintr-o cladire de birouri din sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de reprezentanții unei firme cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in interiorul unei cladiri de birouri din sectorul 4, de unde sustrag bunuri. Cum masuram egalitatea de gen in Romania? Participa la dezbaterea publica VERTIK, 9 martie, 17:00 Polițiștii ajunși la fața locului au depistat un barbat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

