- La data de 21 noiembrie a.c., ora 20.40, polițiștii Biroului Rutier Focșani au oprit in trafic un autoturism care circula pe strada Cuza Voda, din municipiul Focșani. Barbatul care se afla la volan, in varsta de 51 de ani, din comuna Vrancioaia, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat un…

- In aceasta seara, un barbat din Costești a fost ranit de un autocamion, in timp ce circula cu bicicleta pe DN 2 E 85, la Spataru. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autocamionul condus pe direcția Buzau catre Urziceni de catre un șofer ilfovean, in varsta de 33 de ani, a surprins și accidentat…

- Șase fonduri cinegetice din Vrancea și Buzau vor primi garduri electrice printr-un proiect cu fonduri europene gestionat de Ministerul Mediului. Garda Forestiera Focșani a covocat gestionarii de fonduri cinegetice din Vrancea și Buzau pentru a ridica gardurile electrice vineri, 14 octombrie, de la sediul…

- „Toamna Odobeșteana“ a debutat, joi, cu Festivalul soiului Șarba, care implinește 50 de ani de la omologare. Evenimentul a avut loc la Green Garden Resort, iar printre invitați s-au aflat oameni de afaceri, majoritatea din domeniul viti-vinicol, primari ai localitaților vrancene, parlamentari, prefectul…