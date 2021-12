Stiri pe aceeasi tema

- Așa a sunat strigatul de ajutor la 112, al unui barbat de aproximativ 60 de ani, care luni dupa-amiaza a fost gasit de catre polițiștii din Bocșa, cazut intr-o rapa in padurea dintre localitațile Doclin și Biniș, la aproximativ 20 de kilometri de Biniș. Barbatul era ranit, semi-conștient și inghețat…

- Tragedie in capitala Romaniei. Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce autoturismul in care se afla a cazut in raul Dambovita. Pentru a scoate autoturismul din apa au intervenit echipaje de pompieri, SMURD-ul si mai multi scafandri.

- Un barbat de 35 de ani a murit, vineri, dupa ce camioneta sa a fost lovita de un copac care a cazut in Aberdeenshire. In aceeasi zi, un director a decedat dupa ce un copac a cazut peste masina lui in Antrim, iar un alt barbat a murit si el dupa ce a fost lovit de un copac care a cazut in Cumbria.

- Agent șef principal Moldovan Vasile se afla in timpul liber, dar a reusit sa salveze, azi, in ultima clipa, viata unei femei care intentiona sa se sinucida. El a fost abordat de o persoana necunoscuta, care i-a cerut ajutorul. Aceasta a observat o femeie care era așezata pe calea ferata. Luptatorul…

- Un grav accident de munca a avut loc marți seara in localitatea clujeana Tureni. Un barbat de 40 de ani și-a prins brațul in mecanismul unui utilaj. La fata locului salvatorii SMURD au gasit un alt barbat de 63 de ani pe care s-au chinuit sa il resusciteze aproape o ora, dar fara succes. „O autospeciala…

- Un barbat de 62 de ani a scapat doar cu o sperietura, dupa ce a cazut de la fereastra locuinței sale de la etajul 4 al unui bloc din Rovinari, anunța Antena 3. Potrivit ISU Gorj, printr-un apel la 112 s-a solicitat interventia la un bloc din Rovinari, acolo unde un barbat in varsta de 62 de…

- Aflat in drumeție pe Masivul Bucegi, alaturi de doi prieteni, turistul in varsta de 40 de ani a alunecat și a cazut in gol aproximativ 40 m. Accidentul a avut loc aseara, in jurul orei 18.00. Primii care s-au mobilizat pentru intervenție au fost salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean…

- ???????????????????????? ???????????????? ????̂???? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????̦????????! Plutonierul adjutant ???????????????????????????? ???????????????????????? imbraca de mai bine de 14 ani haina de pompier profesionist. Iși face…