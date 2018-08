Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspcetoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru cautarea unei persoane. Potrivit ISU Dobrogea, victima ar fi cazut de la bordul navei Phoenis Mars in Canalul Dunare Marea Neagra in zona portului Cvoda. ...

- Un tanar de 29 de ani a fost scos din mare mort, in zona Capul Turcului, din Eforie Nord, fiind vorba, cel mai probabil de un barbat care fusese dat disparut inca de sambata. Scafandri ISU Dobrogea au fost chemați luni seara de un turist care a zarit in larg trupul unui barbat care plutea […] The post…

- Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a fost solicitat luni dupa-amiaza sa iasa in largul marii, la Eforie Sud, pentru a recupera corpul neinsufletit al unui barbat ce plutea pe apa, la o distanta de aproximativ 2 kilometri, in zona Capul Turcului, a informat…

- Polițiști, reprezentanți ai ISU și voluntari sunt mobilizați intr-o acțiune de cautare a unui barbat in varsta de 68 de ani, dat disparut de la domiciliul sau din Sartaș, o localitate care aparține de Baia de Arieș. Omul a disparut de acasa inca de luni iar ultima oara a fost vazut in apropierea unei…

- Mai multe echipaje de scafandri cauta un barbat din Cluj-Napoca, pe lacul de acumulare Fantanele-Beliș, județul Cluj, dupa ce acesta ar fi cazut, sambata seara, dintr-o barca, surse judiciare susținand ca este vorba despre șeful APIA Cluj, Adrian Zaharia, scrie Mediafax.Reprezentanții ISU…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila se afla intr-o misiune de cautare a unui barbat de 35 de ani, disparut duminica in apele Dunarii, potrivit informatiilor furnizate de...

- Incidentul a avut loc in zona podului Anghel Saligni din Cernavoda. Marinarul a cazut intre ponton si nava. Potrivit anchetatorilor, barbatul era baut si s-a dezechilibrat in timp ce incerca sa urce pe nava. Scafandri de la ISU Dobrogea au gasit trupul marinarului si l-au scos la suprafata.…