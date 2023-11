Stiri pe aceeasi tema

- SUA au trimis mai multe dintre valoroasele sale sisteme de aparare cu rachete sol-aer, cunoscute sub numele de baterii Patriot, in Orientul Mijlociu, ca urmare a atacurilor asupra trupelor americane din Irak și Siria.

- In 2021, Google a platit 26,3 miliarde de dolari altor companii pentru a deveni motorul de cautare implicit in browsere și telefoane mobile. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg cu referire la top-managerul companiei, Prabhakar Raghavan, care a vorbit in instanța in timpul procesului antitrust intre…

- Pierderile economice globale ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari, conform unui scenariu privind „o crestere plauzibila” a fenomenelor meteo extreme care au legatura cu schimbarile climatice si care provoaca distrugeri de culturi agricole si probleme in aprovizionarea cu hrana si apa, a apreciat…

- Fostul magnat in domeniul criptomonedelor Sam Bankman-Fried, judecat incepand de marti de frauda si spalare de bani dupa falimentul FTX, a vrut sa-i plateasca lui Donald Trump, pe care-l considera un „risc existential” la adresa democratiei, cinci miliarde de dolari pentru ca magnatul in domeniul imobiliar…

- Pana anul acesta, compania a investit un miliard de dolari in factorii de productie din Romania, cifra care plaseaza Philip Morris Romania printre cei mai mari investitori. Compania face exporturi in 52 de state de pe cinci continente. Exporturile Philip Morris au fost de 1,5 miliarde, in timp ce importurile…

- Potrivit Academiei Chineze de Tehnologia Informației și Comunicațiilor, in ultimii șase ani, Beijingul a furnizat pieței peste 20,91 milioane de servere de uz general și 820 mii de servere de inteligența artificiala.

- Se așteapta ca averea globala sa iși revina cu aproximativ 5%, ajungand la 267.000 de miliarde de dolari in 2023, dupa ce s-a confruntat cu dificultați economice in 2022, se arata intr-un raport al Boston Consulting Group. Averea globala a scazut anul trecut cu 4%, ajungand la 255.000 de miliarde de…

- Compania de analiza de date și inteligența artificiala Databricks, cofondata de romanii Ion Stoica și Matei Zaharia, se afla negocieri pentru a obține o finanțare de la fondul de investiții T. Rowe Price, operațiune in urma careia ar urma sa fie evaluata la 43 de miliarde de dolari, scrie Bloomberg,…